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    Panasonic, dünyanın en büyük batarya fabrikasını kuruyor

    Panasonic, dünyanın en büyük batarya fabrikasını Amerika'nın Kansas eyaletinde inşa edecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 08:35
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    Panasonic, dünyanın en büyük batarya fabrikasını kuruyor

    Son yıllarda elektrikli araçlar oldukça popüler hale geldi ve birçok üretici, şimdiden bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

    Panasonic, elektrikli araçlar için dünyanın en büyük batarya fabrikasını Kansas eyaletinde inşa edeceklerini açıkladı.

    4 milyar dolar yatırımla hayata geçirilecek fabrikanın kurulumu ve işletmesi Panasonic'e ait olacak.

    En büyük müşteri Tesla

    Yaklaşık 8 bin kişilik yüksek kaliteli istihdam sağlayacak olan fabrika, Tesla için üretim bantlarını çalıştıracak.

    Öte yandan Panasonic, halihazırda Nevada'da bulunan Tesla'nın üretim tesisinde ortak çalışmalar yürütüyor.

    Tesla, 2020 ile 2021 yılları arasında araç teslimatlarının yüzde 90 oranında artırdı. Bu da şirketin gelecekte daha fazla batarya ihtiyacının olacağı anlamına geliyor.

    BATARYA


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