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    Passat'ın yerini alacak Volkswagen ID. Aero ortaya çıktı

    Passat'ın yerini alacak Volkswagen ID. Aero ortaya çıktı

    Volkswagen, Passat'ın yerini alacak ID.Aeuro konseptini görücüye çıkardı. ID. Aero'nun üretim versiyonu ilk olarak 2023'ün ikinci yarısında Çin'de satışa sunulacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 11:21
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    Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

    Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, artık yerini Volkswagen ID. Aero'ya bırakıyor.

    Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdiren Volkswagen,  Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero ile doldurmayı planlıyor.

    Karşınızda Volkswagen ID. Aero

    Kısa süre önce çizimleri paylaşılan Volkswagen ID. Aero konsepti resmi olarak tanıtıldı. Söz konusu çalışma, Alman üreticinin piyasaya süreceği elektrikli sedan modelin üretime yakın bir ön gösterimi olarak görücüye çıktı.

    WLTP'ye göre 620 kilometreye kadar sürüş menzili sağlaması beklenen yeni otomobil hakkında hala çok fazla detay açıklanmış değil.

    volkswagen auro

    Coupe stili silüetiyle dikkat çeken Volkswagen ID. Aero'nun LED farları, logoya kadar uzanan ışık şeritleri ve petek desenli stop lambaları, tasarımında ilk göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.

    ID. Aero'nun üretim versiyonu ilk olarak 2023'ün ikinci yarısında Çin'de satışa sunulacak. Ardından otomobil, Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarına da gelecek.

    volkswagen auro

    volkswagen auro

    volkswagen aero


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