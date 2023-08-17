Paylaşım yaptı! Lamborghini'nin elektrikli otomobili yakında geliyor Lamborghini'den otomobil tutkunlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Şirket, yeni elektrikli otomobili için gizemli bir paylaşımda bulundu.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in süper otomobil markası Lamborghini, içten yanmalı motorlar hakkında kararsız.

Markanın CEO'su Stephan Winkelmann, bir Alman haftalık gazetesine verdiği demeçte, 2030'dan sonra içten yanmalı motorlu araçları canlı tutmak istediklerini söylemişti.

Tüm otomotiv dünyası elektrikli otomobile geçiş konusunda bir yarışa girdi. İtalyan üretici Lamborghini'nin ise bu konuda bir acelesi yok.

Marka, yeni modellerinde küçük hibrit ünitelere yer verse de V12 motorlu araçlarını üretmeye devam ediyor.

Lamborghini'den elektrikli model geliyor

Lamborghini'den otomobil tutkunlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Şirket, yeni elektrikli otomobili için gizemli bir paylaşımda bulundu.

Lamborghini tarafından yapılan paylaşımda, "Yeni ve gerçekten heyecan verici bir şey tanıtılmak üzere.​" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, bu tanıtımın 18 Ağustos'ta gerçekleştirileceği de belirtildi.

üks spor otomobil üreticisi, geçtiğimiz günlerde ABD'de başlayan Monterey Car Week etkinlikleri kapsamında, yakın bir gelecekte elektrikli otomobil konseptini tanıtacağını söylemişti. 18 Ağustos'taki tanıtım da muhtemelen bununla ilgili olacak.

Lamborghini'nin yol haritası

Lamborghini, 2024 yılının sonunda tüm modellerini elektrikli hale getirmeyi planlıyor.

Ayrıca şirket, 2025 yılına geldiğinde karbon emisyon oranını yarı yarıya azaltmayı vadediyor.

Lamborghini'nin yanı sıra; önemli rakipleri Ferrari, Aston Martin ve McLaren, şu anda içten yanmalı motorların sağladığı yüksek performansı kaybetmemek için elektrikli araçlara pek de sıcak bakmıyor.