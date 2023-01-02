Performans için tasarlanan Ford Puma ST Türkiye’de satışta

Ford Puma serisinin yeni üyesi Puma ST modeli ilk kez Türkiye’de satışa çıktı.

Otomobil severlerin artan ilgisine paralel olarak SUV karakterini yansıtan crossover modelleriyle ürün yelpazesini zenginleştiren Ford, Puma serisinin yeni üyesi Puma ST modelini ilk kez Türkiye’de satışa çıkardı.

Avrupa’da B-SUV segmentinde en çok satan araçlardan olan, Ford’un performans ve tasarım DNA’sından izler taşıyan Puma’nın yeni ST modeli; sportif, cesur ve dinamik tarzıyla, konforlu bir sürüş vadediyor.

Yeni Ford Puma ST iç mekan detayları

AA'nın haberine göre, 12,3 inç tam dijital gösterge paneli ve gelişmiş 8 inç dokunmatik ekran, Ford SYNC 3 bilgi-eğlence sistemi en iyiye sahip olmak isteyen müşterilere hitap ediyor.

Ayrıca 80 litrelik yenilikçi Ford MegaBox zemin altı eşya koyma alanı, geniş yük ve depo alanı arayan kullanıcılar için günlük kullanımda ekstra kolaylık yaratıyor.

Otomobil, performans geliştirmeleri sayesinde ve 200 PS gücündeki 1,5 litrelik Ford EcoBoost motoruyla 0-100 kilometreye (km) 6,7 saniyede ulaşıyor.

Çift çıkışlı egzoz sistemi performansı en üst düzeye taşırken, aktif egzoz subabı özelliği ile de üç silindirli motorun doğal sportif sesini bir üst seviyeye yükseltiyor.

Puma ST, Ford Performance araçlarında ilk defa sunulan ECO modu da dahil olmak üzere dört sürüş modu seçeneğiyle geliyor.

Sofistike Spor Teknolojileri olarak, sınırlı kaymalı diferansiyeli, patentli kuvvet yönlendirme yayları ve benzersiz direksiyon sistemi hem sağlam hem de güvenli bir yol tutuşu sağlıyor.