Peugeot, 2023'te elektrikleniyor

2023’ün ilk yarısından itibaren tüm Peugeot modelleri bir veya daha fazla elektrikli versiyona sahip olacak.

Son yıllarda oldukça popüler olana elektrikli otomobiller nedeniyle birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor ve kendi modellerini piyasaya sürüyor.

Peugeot, 2023 yılında elektriklenmeye hazırlanıyor. AA'nın haberine göre şirket, sunacağı yeni modellerle 2030 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli modeller sunma hedefine bir adım daha yaklaşacak.

Tüm modeller elektriklenecek

2023’ün başından itibaren 208 ve yeni 308 modellerinin tamamen elektrikli versiyonları kademeli olarak satışa sunulacak.

2023’ün ilk yarısından itibaren tüm Peugeot modelleri bir veya daha fazla elektrikli versiyona sahip olacak.