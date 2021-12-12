Peugeot, 2030'dan itibaren Avrupa'da sadece elektrikli araç satacak

Peugeot, 2030'dan itibaren Avrupa'da sadece elektrikli araç satacak

2030 yılı itibarıyla piyasaya sürülen tüm Peugeot modelleri yalnızca elektrikli olacak. Marka, bu tarihten itibaren benzinli veya dizel araç satışını durduracak.

Fransız otomotiv devi Peugeot, Avrupa'da tamamen elektrikli araç markasına dönüşeceğini resmi olarak açıkladı.

Buna göre marka, 2030 yılından Avrupa'da yalnızca elektrikli otomobil piyasaya sürecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CEO Linda Jackson, "Yeni Stellantis platformlarına geçiş yaptığımız için 2030 itibarıyla Avrupa'daki tüm modellerimiz elektrikli olacak." dedi.

KARAR AVRUPA İÇİN GEÇERLİ

Öte yandan Jackson, diğer pazarlarda içten yanmalı motorlarla var olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren diğer markalar da Avrupa'da tamamen elektrikli markaya dönüşecekleri tarihi açıklamışlardı.

Buna göre DS 2026'da, Alfa Romeo 2027'de, Opel ise 2028'de sadece elektrikli otomobil satmaya başlayacak.

Peugeot'nun mevcut ürün gamında elektrikli ve elektrik destekli (PHEV) modellerin oranı yüzde 70.

Sadece yakında sonlandırılacak olan 108'de ve 5008 SUV'da elektrik desteği bulunmuyor.

Peugeot 3008 SUV halihazırda şarj edilebilir hibrit seçeneğe sahip. Yeni nesil 3008 ise Fransa'daki Sochaux fabrikasında tamamen elektrikli olarak üretilecek.

2024 itibarıyla markanın tüm modellerinde elektrikli veya PHEV seçeneği bulunacak.