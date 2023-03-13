Peugeot 205 modeli 40. yaşını kutluyor Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot 205, 2023 itibarıyla 40 yaşına giriyor.

Peugeot'nun, 24 Şubat 1983'te pazara sunularak, 15 yıllık sürede 5 milyon 278 bin 50 adet üretilen modeli Peugeot 205, 2023 itibarıyla 40 yaşına girdi.

Peugeot 205’in hikayesi, 1970’lerin sonunda Peugeot Yönetim Kurulu Üyesi Jean Boillot ile başladı.

Bu kapsamda, bir şehir otomobilinden, çok amaçlı bir otomobilden çok daha fazlası olacak yeni bir küçük otomobil projesi ortaya atıldı.

Peugeot 205; tasarım, teknoloji ve pazarlama açısından oyunun kurallarını değiştirdi.

Kabin içinde daha fazla alan sağlamak üzere arkada torsiyon kollu süspansiyonla donatılan, markanın ilk otomobili olan Peugeot 205, aynı zamanda yeni XU motor ailesi ile yollara çıkan ilk otomobildi.

Teknik detaylar

XUD7 adındaki 4 silindirli 1.769 cc motor 60 HP güç üreten Peugeot 205, ilk küçük Fransız dizel otomobil ve daha da önemlisi benzinli muadillerine eşdeğer bir performansı çok daha düşük tüketim (Ortalama 3,9 lt/100 km) değerleriyle sunan ilk küçük dizel modeldi.

Peugeot 205, 45 ile 200 arasında değişen beygir güçlerine sahip zengin bir motor çeşitliliğine sahip ilk küçük Peugeot modeli oldu.

1983 yılında yollara 4 benzinli ve 1 dizel motorla satışa çıkan otomobil, aynı yıl ürün gamına efsanevi GTI ve Turbo 16'yı da ekledi.

1998 yılında, 15 yıllık uzun ve zengin bir kariyerin ardından Peugeot 205, 5 milyon 278 bin 50 üretim adedi ile bantlara veda etti.

Peugeot 205 ile başlayan ve Peugeot 206, PeugeotT 207 ile süren seri, son olarak bugün Peugeot 208 ile devam ediyor.