Peugeot 3008 ve 5008, yeni teknolojileriyle Türkiye'de satışta Peugeot'nun SUV segmentindeki modelleri 3008 ve 5008, yeni 48V hibrit teknolojili versiyonlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

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Özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle dikkat çekici modelleri yollarla buluşturan Peugeot, SUV segmentindeki modelleri 3008 ve 5008'i yeniledi.

Şirket, C-SUV segmentinde dengeleri değiştiren 3008 ve D-SUV segmentinde 7 kişilik seyahat alışkanlıklarını belirleyen 5008 modellerinde yeni 48V hibrit teknolojisini Türkiye’de satışa sunmaya başladı.

Her iki model Türkiye’de sadece en kapsamlı GT donanım paketiyle satışa sunuluyor.

Türkiye fiyatları

Ekim ayından itibaren showroomlardaki yerlerini alan Peugeot 3008 GT 1,2 HYBRID 136 HP e-DCS6’nın başlangıç fiyatı 2 milyon 196 bin TL olarak belirlenirken, Peugeot 5008 GT 1,2 HYBRID 136 HP e-DCS6’nın fiyatı ise 2 milyon 426 bin 500 TL olarak açıklandı.

Stellantis tarafından tasarlanan ve yakın dönemde pek çok modelde kullanılmaya başlanması beklenen yeni hibrit sistemi de içeren yeni elektrikli çözümler ilk olarak, Sochaux Fabrikası’nda üretilen Peugeot 3008 ve 5008’de sunuluyor.

Peugeot 48V HYBRID sistemi, yeni nesil 136 HP PureTech benzinli motor, bir elektromotor ve yeni, 6 ileri yağ soğutmalı çift kavramalı elektrikli bir şanzımandan oluşuyor.

Sürüş sırasında şarj olan bataryasıyla bu teknoloji, düşük motor devirlerinde ekstra tork sağlıyor ve yakıt tüketimini yüzde 15’e kadar azaltıyor.

Böylece hibrit sistemle donatılan C-SUV segmentinde, şehir içi sürüşlerinde, sürüş süresinin yarısından fazlası 0 emisyonlu elektrik modunda geçirebiliyor.

Yeni teknolojide sürücü, Peugeot i-Cockpit dijital gösterge üzerinden sürüş sırasında enerji geçişlerini (ECO-POWER-CHARGE) görebiliyor.

Anlık hızlanma sırasında elektromotor, düşük devirlerde benzinli motora ek tork sağlıyor. Yavaşlama sırasında benzinli motor stop ediyor ve elektromotor, 48V bataryayı şarj etmek için bir jeneratör olarak çalışıyor.

Araç, şehir içindeki kısa mesafelerde ve manevra yaparken sadece yüzde 100 elektrikli motor ile hareket ediyor.

Daha fazla yakıt tasarrufu

Yeni teknoloji ile yüzde 15’e kadar daha düşük yakıt tüketimi, 3008’de 126 gr CO2/km ve 5008’de 128 gr CO2/km salınım verilerine ulaşılabiliyor.

Söz konusu hibrit motor seçeneğine sahip C segmentindeki bir SUV, benzer özelliklere sahip, elektrikli olmayan bir benzinli motorla karşılaştırıldığında, yaklaşık 1,0 lt/100 km’ye varan (WLTP birleşik tüketim) ortalama yakıt tasarrufu sağlıyor.

Bu tasarruf, temel olarak şehir içinde 2.5 lt/100 km’ye varan ve yolda 0,7 lt/100 km’ye varan avantaj sağlarken otoyol tüketimleri aynı kalıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)