Petrol
119.13
3.04%
Euro
16.27
-0.39%
Dolar
14.81
-0.11%
Altın
921.76
-0.13%
Borsa
2175
0.00%
Bitcoin
624.551
3.31%
BTXN Coin
43.00
9.30%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Peugeot 308 ve elektrikli 2008, son çeyrekte Türkiye'de

    Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, yeni 308'in ve elektrikli 2008'i bu yılın son çeyreğinde tanıtacaklarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Peugeot 308 ve elektrikli 2008, son çeyrekte Türkiye'de

    Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, pazarla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Anaç, yeni Peugeot 308 ve elektrikli 2008'i yılın son çeyreğinde Türkiye'ye getireceklerini söyledi.

    Bundan 1 yıl önce tanıtılan yeni Peugeot 308, şirketin yeni logosunu üzerinde taşıyan ilk otomobil olma özelliğiyle öne çıkıyor.

    Bir süredir ülkemizde de satışta olan Peugeot 2008'in tamamen elektrikli versiyonu da yılın son çeyreğinde müşterilerle buluşacak.

    Söz konusu model, Peugeot'nun Türkiye ürün gamındaki ilk tamamen elektrikli aracı olacak.

    TEK ŞARJLA 341 KM

    Elektrikli 2008, 136 beygirlik elektrik motoruna ve 50 kWsa batarya kapasitesine sahip. Ayrıca yeni model, tek şarjla 341 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor.

    PEUGEOT

    Peugeot Türkiye, 2022 yılında da SUV modellere ağırlık vermeye devam edecek. Anaç, "Satışlarımızın yüzde 50'den fazlası SUV'dan geliyor, gelmeye de devam edecek." ifadelerini kullandı.

    Peugeot Türkiye, 2022 yılında pazardaki sıkıntılara rağmen yüzde 20 büyüme hedefliyor.


    İlginizi Çekebilir

    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 21 Mart 2022: İşte kazandıran numaralar...
    Yaşam

    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 21 Mart 2022: İşte kazandıran numaralar...

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Seren Serengil: Müşterimin kucağına oturmam
    Magazin

    Seren Serengil: Müşterimin kucağına oturmam

    Görüş Bildir