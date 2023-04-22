Peugeot 408X ve Inception Concept tanıtıldı Peugeot, 2023 Şanghay Otomobil Fuarı'nda biri seri üretim biri konsept olmak üzere iki özel tanıtım gerçekleştirdi.

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Peugeot, 2023 Şanghay Otomobil Fuarı'nda 408X ve Inception Concept modellerini görücüye çıkardı.

Avrupa'da olduğu kadar Asya'da da yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken 408, Çin pazarındaki 408 modeliyle karışmaması adına modeli 408X olarak adlandırıyor.

Peugeot 408X, C-segmentinin üst noktasında konumlanıyor ve hem markanın tarihinde hem de mevcut küresel otomotiv pazarında Peugeot tasarımcılarının ve mühendislerinin yaratıcılığını benzeri görülmemiş bir fastback siluetinde yansıtıyor.

Peugeot 408X, tıpkı Avrupa’da olduğu gibi Çin ve Asya’da da türünün ilk örneği olmasıyla dikkati çekiyor.

Inception Concept

Peugeot, ayrıca Peugeot Inception Concept'i de Asya'da ilk kez tanıttı. Geçen ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenen CES'te dünya tanıtımı yapılan ve ardından Avrupa’da tanıtılan konsept otomobil, Peugeot'nun gelecek vizyonunun gerçekçi bir ifadesi olarak öne çıkıyor.

Kedi duruşu ve çekici tarzı ile tamamen yeni tasarım dili, devrim niteliğindeki iç mekan ve benzeri görülmemiş sürüş hissi vaadi ile Peugeot Inception Concept, markanın gelecekteki elektrikli araçlarına yönelik vizyonunu ortaya koyuyor.