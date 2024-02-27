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Peugeot 7 koltuklu SUV E-5008’in ön gösterimini yaptı

Peugeot 7 koltuklu SUV E-5008’in ön gösterimini yaptı Peugeot, 7 koltuklu SUV modeli 5008’in elektrikli versiyonu olan E-5008’in ön gösterimini gerçekleştirdi. İşte otomobil hakkında tüm bilinenler.