Peugeot 7 koltuklu SUV E-5008’in ön gösterimini yaptı

Peugeot, yenilikçi ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Markanın 7 koltuklu SUV modeli 5008', yenilenen tasarımı ve elektrik motoruyla ön gösterimde sahne aldı.
Üçüncü sıraya kolay erişim özelliğiyle 7 koltuklu SUV olan yeni E-5008, yaşam alanı ve konfor özellikleriyle D-SUV segmenti müşterilerini yeni teknolojilerle tanıştıracak.
Tüm detaylar martta belli olacak
Yeni E-5008'in iç ve dış tasarımına ilişkin tüm detaylar mart ayında açıklanacak.
Yeni PEUGEOT E-5008'in iç mekanını gösteren kısa bir tanıtım videosu yayınlayan marka, yeni üst sınıf büyük hacimli SUV modelinde yakında otomobil severleri nelerin beklediğine dair kısa bir bakış sundu.
Yeni E-5008, aynı zamanda göz hizası ekranı ile merkezi dokunmatik ekranı birleştiren ve havada süzülen kavisli 21 inç HD panoramik ekranıyla dikkati çekiyor.
Panoramik ekranın havada süzülme etkisi, ekranın altında bulunan LED ortam aydınlatmasıyla vurgulanırken, optimum ergonomi sağlayacak şekilde konumlandırılan panoramik ekran, sürücüye doğru hafifçe kavisli olup yolcu açısından da iyi bir bakış sunuyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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