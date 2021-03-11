Euro
8.9043
-0.58%
Dolar
7.4505
-0.72%
Altın
415.67
-0.02%
Borsa
1.578
0.85%
Bitcoin
417.730
0.99%
EXEN Coin
15.46
-1.84%
7ºC
İstanbul
Yağmur 7 C
    Peugeot, ABD pazarına tekrar geri dönmeyecek

    Peugeot, ABD pazarına tekrar geri dönmeyecek

    Fransız otomotiv üreticisi Peugeot'nun, uzun yılların ardından ABD pazarına geri dönüş planı şimdilik rafa kalktı.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 10:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

    İki grubunun birleşmesiyle oluşan Stellantis, ABD pazarına yönelik planlarını açıkladı.

    Şirketten yapılan açıklamada, iki grubun birleşmesinden önce ABD pazarına yeniden girmeye hazırlanan Peugeot'nun bu adımı gerçekleştirmeyeceği kaydedildi.

    DİĞER MARKALAR GÜÇLENDİRİLECEK

    Bunun yerine Stellantis'in, ABD pazarındaki mevcut markaları RAM, Dodge, Chrysler ve Alfa Romeo'yu güçlendirmeye karar verdiği belirtildi. Peugeot, 1991 yılında ABD pazarındaki varlığına son vermişti.

    PEUGEOT

    Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci otomotiv pazarı olan ABD, otomotiv markalarının iştahını kabartıyor. Güvenlik kuralları ve emisyon normları Avrupa'dan farklı olan ülkede, Stellantis bünyesindeki Jeep ve RAM markalarının yüksek kârlılık sağladığı daha önce açıklanmıştı.

    Geçen yıl pandemi etkisi ile daralan ABD pazarında yüzde 1.6 oranında satışlarını artıran Alfa Romeo ise, yeni gelecek iki crossover modeli satışlarını daha da artırmayı hedefliyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir