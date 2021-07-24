Peugeot, bu yıl ürün gamının yüzde 70'ini elektrikli yapacak

Peugeot, bu yıl ürün gamının yüzde 70'ini elektrikli yapacak

Peugeot, bu yıl hem binek hem de ticari araçlar olmak üzere ürün yelpazesindeki elektrikli araç oranını yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyor.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, birçok marka gelecekte içten yanmalı motorlara veda edip yalnızca elektrikli araçlara odaklanacak.

Bu markalardan biri olan Peugeot, bu yıl hem binek hem de ticari araçlar olmak üzere, ürün yelpazesindeki elektrikli araç oranını yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyor.

PEUGEOT 308 HİBRİT MOTORLA GELİYOR

Markanın bu çalışmaları arasındaki en yakın örneğini ise yeni Peugeot 308 oluşturuyor. Şirket, üç yıl önce başlattığı elektrikliye geçiş süreci yolculuğunda somut örnekler ortaya koyarken, yeni Peugeot 308 modelini de hibrit motorlarla pazara sunacağını açıkladı.

Bu kapsamda yeni Peugeot 308, Avrupa pazarlarındaki satışına, başlangıcından itibaren sedan ve station wagon versiyonlarında iki farklı şarj edilebilir hibrit motor seçeneğiyle sunulacak.

HEDEF 2025'TE TAMAMEN ELEKTRİKLİ OLMAK

Peugeot, bu yıl hem binek hem de ticari araçlar olmak üzere ürün yelpazesindeki elektrikli araç oranını yüzde 70'e, 2023 yılına kadar yüzde 85'e çıkarmayı hedeflerken, marka 2025 yılında ise Avrupa'da ürünlerinin yüzde 100'ünü elektrikli olarak pazara sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, "Elektrikliye geçiş, ister geleneksel ister elektrikli olsun, müşterilerimize ihtiyaçlarına en uygun motoru seçme imkanı veren 'Seçme Özgürlüğü' stratejimizin merkezinde yer alıyor.

Elektrikli modellerimizin satış performansı, Avrupa'da bu stratejinin meyvesini verdiğini gösteriyor. Küresel olarak, elektrikliye geçişin yeni olduğu pazarlarda bile, özgün, premium bir marka olarak öne çıkmak için elektrikli model portföyümüzü kullanacağız. Nerede olursak olalım, ilerlemenin gerçek itici güçleri olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.