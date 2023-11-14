Peugeot CEO'su Linda Jackson, Türkiye pazarını değerlendirdi Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, Türkiye'deki otomobil satışlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

AA

Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, Türkiye otomotiv pazarına ve markanın hedeflerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Türkiye'ye yeniden gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Jackson, geçtiğimiz yıl geldiğinde Türkiye'deki ekibe iddialı hedefler verdiğini ve şimdi bu hedeflerin tuttuğunu söyledi.

Peugeot'nun Türkiye'de çok büyük bir büyüme gösterdiğine dikkati çeken Jackson, şu ifadeleri kullandı:

Ekim sonu itibarıyla 64 bin adeti aşan satış yapıldı. Geçen seneye göre yüzde 180'lik bir büyüme yakaladık. Pazar payımız yüzde 6,7 oldu. Bu sonuçlar bizi pazarda 5'inci sıraya yerleştirdi.



Gerçekten kayda değer bir başarı bu. SUV pazarına baktığımızda pazar lideriyiz, piyasa lideriyiz. Hafif ticaride 3'üncü sıradayız. Perakende satışlarımız, toplam satışlarımızın yüzde 84'ü gibi çok güçlü bir rakamı temsil etmekte

"Türkiye standartları belirliyor"

Linda Jackson, Peugeot'nun 408, 508 ve 2008 gibi 3 önemli modelinin 'oyunu değiştiren' modeller olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye, Peugeot 408'de en iyi satışı yapan ülkelerden oldu. Dünyada 2 numara, Avrupa'da 1 numara. Türkiye hakikaten standartları belirliyor bu anlamda.



Diğer pazarlar onu takip ediyor. Müşteri memnuniyet endeksimiz yüzde 97,2 ile hedefinin üzerine çıkmış durumda. Online satışlarda Peugeot 408'in satışa başlamasıyla bu satışlar başladı. Bunu yakında elektrikli araçları da kapsayacak şekilde genişleteceğiz.

Türkiye'ye özel bir model üretme gibi bir planlarının olmadığını belirten Jackson, fiyat ve büyüme anlamında bir denge tutturmak istediklerini söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)