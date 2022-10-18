Peugeot CEO’su Linda Jackson, Türkiye planlarını açıkladı

Peugeot CEO’su Linda Jackson, Paris Otomobil Fuarı 2022 öncesi Türkiye’yi ziyaret etti ve gelecek planlarından bahsetti.

2009-2010 yıllarında önce Citroen İngiltere ve ardından Citroen Fransa’da Finans Direktörlüğü görevini üstlenen Linda Jackson, 2021 yılının başlarınde Peugeot CEO'su olmuştu.

Peugeot CEO’su Linda Jackson, Paris Otomobil Fuarı öncesi Türkiye’yi ziyaret etti. Peugeot’nun 140 ülkelik global organizasyonunda 6. büyük hacme sahip Türkiye operasyonu hakkında planlarını açıklayan CEO, çeşitli bilgiler verdi.

"Türkiye'ye destek için buradayım"

Otoajanda'nın haberine göre Jackson, ülkemize geliş nedenini, “Türkiye’nin hem hedeflerine hem mevcut çalışmalarına güven ve desteğimi göstermek adına buradayım.” olarak açıkladı.





Kendini orta üst segmente konumlandıran Peugeot’nun elektrikli araç yolculuğuna da değinen Jackson, “Peugeot, elektrikli araçlara geçiş yolculuğuna 2019’da, E-208 ile başladı. Artık modellerimizin yüzde 70’inin bir elektrikli versiyonu veya plug in hibrid versiyonu mevcut.

Bazıları Avrupa Birliği’nin mevzuatına çok sıkı uyum sağlarken bazıları da Türkiye gibi, farklı bir hızla bu gelişimi sergiliyor.

Ekim ayında E-2008’in Türkiye lansmanı yapılacak. Türkiye’de gerekli müşteri deneyimini oluşturmak, bunun birikimini sağlamak istiyoruz. Önümüzdeki sene de E-308 gelecek.” dedi.

Peugeot Türkiye, 2021 yılında toplam pazarın 780 bin adetlerde şekilleneceği öngörüsüne uygun olarak; yüzde 4 pazar payı ile yılı kapamaya hazırlanıyor. Bu da yaklaşık 31 bin 200 araca denk düşüyor.

