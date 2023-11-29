Peugeot E-3008, Avrupa'da Yılın Otomobili ödülüne aday Otomobilin Oscarı olarak görülen, Avrupa’da Yılın Otomobili (COTY) ödüllerinde yeni Peugeot E-3008 finalistler arasına girdi.

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Tüketici beklentilerine uygun ürünleri yüksek teknoloji ve kaliteyle birleştiren Peugeot, yeni nesil modelleriyle dikkati çekmeye devam ediyor.

Bu kapsamda markanın kısa süre içerisinde pazara sunmaya hazırlandığı yeni E-3008, tasarımı ve özellikleriyle otomotiv sektörünün alanında en büyük ödüllerinden olan Avrupa’da Yılın Otomobili (COTY) için finalistler arasında yerini aldı.

Peugeot E-3008 ile Fransız otomotiv üretici, 2013 yılından bu yana finallere kalma geleneğini de sürdürmüş oldu.

Kazanan 26 Şubat'ta açıklanacak

Avrupa genelinde 22 ülkeyi temsil eden COTY jürisinin 59 üyesi, büyük ödül için 28 aday otomobil arasından finalde yarışacak 7 otomobili belirledi.

Kategori ya da sınıfın olmadığı COTY’de 2024 yılının kazananı 26 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde açıklanacak.

Açıklamaya göre, 'İleri Seviye Elektrikli Fastback SUV' olarak lanse edilen Peugeot E-3008, Stellantis’in Peugeot E-3008 ile kullanmaya başladığı tamamen yeni STLA Medium platformu sayesinde sınıf atladı.

Bu yenilikçi platform, müşteriler için en önemli kriterler açısından 'sınıfının en iyi' özelliklerini sunacak şekilde tasarlandı.

Yeni Peugeot E-3008 yalnızca Fransa'daki Sochaux fabrikasında üretilecek. 2025 yılına kadar Avrupa'da elektrikli araç lideri olmayı hedefleyen Peugeot, 9 binek araç ve 3 hafif ticari araçtan oluşan elektrikli araç marka stratejisinin kalbine yeni E-3008’i yerleştiriyor.

Böylece Peugeot tüm ana akım markalar arasında en kapsamlı ve en verimli elektrikli araç ürün gamı ile öne çıkıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)