Peugeot, elektrikli araç üretim sürecini paylaştı

Peugeot, elektrikli modellerinin üretim sürecini açıkladı. Eğitimli teknisyenlerin her 50 kWsa kapasiteli batarya ünitesini monte etmesi yaklaşık 60 dakika sürüyor.

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler ve birçok marka, kendi araçları üzerinde çalışmalara devam ediyor. Bu markalardan biri olan Peugeot, elektrikli araç üretme süreciyle ilgili bazı bilgiler paylaştı.

AA'da yer alan habere göre, Peugeot’nun 2025 yılına kadar ürün gamının tamamı bir elektrikli versiyona sahip olacak. Bu durum, üretilen batarya sayısında önemli bir artışı da beraberinde getiriyor.

Peugeot, gelecek yıla kadar otomobilde ayda 10 bin, hafif ticari araçlarda ise ayda 7 bin adede kadar batarya monte etmeyi planlıyor.

Yeni araçlar geliyor

Peugeot, 2022 yılında elektrikli araç ürün gamını güçlendirmeye devam ediyor. Yeni 408, lansmanı itibarıyla 180 HP ve 225 HP olmak üzere iki farklı güç versiyonuna sahip şarj edilebilir hibrit seçenekleriyle sunuluyor.

Aynı güç aktarma organları hatchback ve SW olmak üzere yeni 308’de de sunuluyor. Her iki yeni otomobil de tamamen elektrikli güç-aktarma sistemine olanak tanıyan EMP2 platformuna dayanıyor.

Hafif ticari araç ürün gamı hem elektrik hem de yakıt hücresi teknolojilerini birleştiren He-EXPERT ile 2021 yılı sonunda tamamlandı.

Açıklamaya göre, eğitimli teknisyenlerin her 50 kWsa kapasiteli batarya ünitesini (önceden monte edilen hücreler ve bileşenler) monte etmesi yaklaşık 60 dakika sürüyor.

Daha büyük 75kWsa kapasiteli batarya ünitesi için ise 90 dakika gerekiyor. Ekip, her bataryayı bir dizi kritik teste tabi tutuyor.

Buna bağlı olarak her bir ünite şarj kapasitesinin yüzde 70'i için 8 yıl/160 bin kilometre garanti politikası uygulanıyor.

Tüm test süreci 15 dakika sürüyor ve montaj için bataryanın imzalanması gerekiyor. Güvenilirliği doğrulamak için uygulanan ilk testte bir araçta bataryanın çalışması simüle ediliyor.

Bir performans testi, bataryanın tam güç kullanımını simüle ediyor. Son test ise sızdırmazlık testi. Batarya ünitesine gazla basınç uygulanıyor ve böylece basınç kaybı izlenerek sızıntılar kontrol ediliyor.

Uygun bir yalıtım, batarya hücrelerinin içine su veya kir girmesini, bataryanın kullanım ömrü ile performansının olumsuz etkilenmesini önlüyor.

Peugeot araçlarının bataryalarını test eden ve monte eden teknisyenler, Stellantis fabrikalarından geliyor.

Ekipler elektrikli yetkinliklerine göre seçiliyor ve bir aylık uzmanlık eğitimi alıyor. Enerji geçişinin ve ürün gamındaki elektrikli modellerin satış adedinin artmasına paralel olarak, Peugeot ve Stellantis Grubu, elektrikli araçların montajında çalışacak eğitimli teknisyenlerin sayısını artırıyor.