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    Peugeot eylül ayında faizleri düşürdü: İşte güncel Peugeot kampanyaları

    Peugeot, eylül ayında araç satın alanlara sınırlı sayıda ÖTV desteğini ve tüm Peugeot’larda yüzde 0,79 faiz avantajını sunuyor.
    • AA
    • 17.09.2020 - 17:50
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    Peugeot eylül ayında faizleri düşürdü: İşte güncel Peugeot kampanyaları

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor.

    Peugeot Türkiye açıklamasına göre isteyen müşteriler, araç tanıtımından kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini Peugeot resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirirken sınırlı sayıda modele de çok özel fırsatlarla sahip oluyor.

    AVANTAJLI PEUGEOT MODELLERİ

    Açıklamada belirtilen, ÖTV desteği ve yüzde 0,79 faiz avantajı kampanyası kapsamına giren modeller ise şöyle: Yeni Peugeot SUV 2008, Peugeot SUV 3008, Peugeot SUV 5008, yeni Peugeot 508, Peugeot 208 Signature ve Peugeot 308.

    peugeot

    Güçlü SUV görünümü, Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren Peugeot Rifter’ın EAT8 8 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonları yüzde 0 faiz; üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan Peugeot hafif ticari ailesi de yüzde 0,79 faiz avantajıyla müşterilere sunuluyor.

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