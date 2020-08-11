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    Peugeot, gözünü Amerika pazarına dikti

    FCA ile PSA'nın birleşmesinden sonra ana pazardan dışarıya çıkma planları yapan Peugeot, 2023 yılına kadar Amerika pazarına giriş yapmayı planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 08:34
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    Peugeot, gözünü Amerika pazarına dikti

    Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA grubu, geçtiğimiz aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamıştı.

    Bu birleşme sayesinde markalar, ait oldukları pazardan dışarıya çıkmanın planlarını yapıyor.

    PEUGEOT ABD'YE DÖNÜYOR

    PSA'nın yıllardır ABD'de bir lansman düzenlemek istediği zaten biliniyor. Şirketin Kuzey Amerika CEO’su Larry Dominique, Peugeot markasının 2023 yılına kadar tekrar ABD'ye geri döneceğini doğruladı.

    peugeot

    Markanın ABD'de satış ağıyla ilgili nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu. Peugeot'nun doğrudan satış yaklaşımını benimsemek yerine franchise bayiiler kuracağına dair söylentiler söz konusu.

    Markanın pandemi süresince öne çıkan online satış kanallarına daha fazla önem vereceği de belirtiliyor. Dominique, Peugeot bayilerinin basit ve nispeten küçük olacağını öne sürdü.

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