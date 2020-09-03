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Peugeot, makyajlı 3008'in ardından 5008 modelini de tanıttı

Peugeot, makyajlı 3008'in ardından 5008 modelini de tanıttı

Geçtiğimiz günlerde, ülkemizde de hayli popüler olan Peugeot 3008'in makyajlı modelini tanıtan Peugeot, şimdi de 5008'i makyajladı. İşte yeni Peugeot 5008'e ait tüm detaylar.