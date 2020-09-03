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- Peugeot, makyajlı 3008'in ardından 5008 modelini de tanıttı
Peugeot, makyajlı 3008'in ardından 5008 modelini de tanıttı
- Haber Merkezi
- 03.09.2020 - 09:25
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle artık otomobil tanıtımları genellikle internet üzerinden yapılıyor.
Fransız otomobil üreticisi Peugeot, yeni makyajlı 3008 SUV modelini geçtiğimiz günlerde internet üzerinden görücüye çıkarmıştı.
Fazla vakit kaybetmek istemeyen Fransız üretici, şimdi de makyajlı 5008 modleini tanıttı. 3008'de gördüğümüz değişikliklerin 5008 modelinde de karşımıza çıktığını görüyoruz.
YENİ PEUGEOT 5008 ÖZELLİKLERİ
İç mekanında çok az yenilik bulunan Peugeot 5008'in, dokunmatik ekranı büyürken bütün seçeneklerde standart olarak sunulan sürüş modu seçimi düğmesi vites kolunun altından sağa doğru kaydırıldı.
Ahşap kaplamayla alınabilen iç mekanda, kırmızı deri döşeme de kullanılabiliyor. Ayrıca gece görüş sistemi ve dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleme sistemi de 5008'in donanımına eklenebiliyor.
Kaputu altında değişiklik yapılmayan 5008'de görev yapan 1.2 litre hacimli, benzinli motor 130 beygir güç, 230 Nm tork üretebiliyor. 1.5 litre hacimli Diesel üniteyse 130 beygir güç, 300 Nm tork sunuyor.
Her iki motor da 6 ileri vitesli manuel veya 8 ileri vitesli otomatik şanzımanla alınabiliyor.
1.6 litre hacimli benzinli motor 180 beygir güç, 250 Nm tork sunarken 3008'de artık sunulmayan 2 litre hacimli Diesel ünite 180 beygir güç, 400 Nm tork üretebiliyor. 3008'in hibrit üniteleriyse 5008'de bulunmuyor.
Yeni otomobilin fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi yok.
Kaynak: Motor 1 Türkiye