Peugeot modellerinde aralık kampanyaları Peugeot, aralık ayında binek ve hafif ticari modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

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Peugeot Türkiye, aralık ayında binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçiriyor.

Peugeot, yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde fırsatlar sunuyor.

Peugeot modellerinde kampanyalar

Peugeot 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor.

Yeni 408, 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Peugeot’nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor.

Zengin donanımıyla SUV 3008’e sahip olmak isteyenler, 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot SUV 5008’de, tüzel müşterilere özel 270 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208’i tercih edenler, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot, yenilenen tasarımı ve iç mekân özellikleriyle birlikte sportif kimliği ve güçlü tarzıyla sedan sınıfında öne çıkan D Segmenti’ndeki göz alıcı modeli yeni 508 için de müşterilerine 220 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuyor.