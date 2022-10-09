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    Peugeot modellerinde ekim ayı kampanyaları

    Otomobil üreticisi Peugeot; SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, yeni 308 ve 508 modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.
    • 09.10.2022 - 08:39
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    Peugeot modellerinde ekim ayı kampanyaları

    Peugeot Türkiye, ekim ayında binek ve ticari araç ürün yelpazesi için çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçiriyor.

    AA'da yer alan habere göre, ekim ayı boyunca sürecek kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, yeni 308 ve 508 modelleri müşterileri bekliyor.

    Peugeot 308

    Peugeot'nun hatchback sınıfındaki yeni temsilcisi 308, 120 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

    Peugeot SUV 2008

    SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler 100 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyor.

    PEUGEOT

    Peugeot SUV 3008

    SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler 150 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli veya 200 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından faydalanabiliyor.

    Peugeot SUV 5008

    1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, 150 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli veya 200 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

    Peugeot 208

    Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208'i tercih edenler 50 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faiz veya 70 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

    Peugeot 508

    Peugeot 508, 120 bin TL için 15 ay sıfır faizli veya 180 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi­ seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

    Peugeot 508


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