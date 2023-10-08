Peugeot modellerinde ekim kampanyaları Peugeot Türkiye, ekim ayında binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

AA

Koronavirüs salgını, kurlardaki hareket ve çip krizi ile fiyatı son iki üç yıldır yükselişe geçen otomobillerde, alınan çeşitli önlemler sayesinde ibre tersine döndü.

Fırsatçıların müdahalesi ile fahiş seviyelere çıkan otomotiv piyasasında kampanya ve indirim dönemi yeniden başladı.

Peugeot'dan ekim kampanyaları

Peugeot Türkiye, ekim ayında binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için kampanya seçeneklerini otomobi lseverlerle buluşturuyor.

Yeni 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor. Peugeot 408, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla müşterilerini bekliyor.

Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler, 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyor.

7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision'la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip PEUGEOT SUV 5008, 270 bin TL için 6 ay vadeli, yüzde 1,59 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli PEUGEOT 208’i tercih edenler, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Yeni 508 ise, 170 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi­ seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı PEUGEOT Rifter'a, 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot'nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise bireysel müşterilere 180 bin TL'ye kadar 18 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi veya ticari müşterilere 200 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)