Peugeot modellerinde kasım kampanyaları

Peugeot, yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için kasım ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunuyor.

Peugeot Türkiye, başlattığı finansman kampanyası kapsamında kasımda hem binek hem de ticari araçlarda avantajlı kredi seçenekleri sunuyor.

Peugeot Türkiye'den yapılan açıklamaya göre; SUV ailesinde 100 bin liraya kadar sıfır faizli kredi seçenekleri bulunuyor.

Faizsiz kredi rakamı 12 ay vadeli olmak üzere SUV 2008'de 60 bin TL'ye, SUV 3008'de ise 100 bin TL'ye kadar kullanılabiliyor.

Yeni Peugeot 208'de sıfır faizli kredi seçeneği ay boyunca sunulurken, 508 modelinde ise 100 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faiz imkanı müşterileri bekliyor.

Rifter da 80 bin TL için 12 ay vadeli faizsiz krediyle tercih edilebiliyor. Öte yandan Peugeot'nun tüm ticari araç modelleri, ister 15 ay yüzde 0,99 ister 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.

HAFİF TİCARİ İÇİN DE GEÇERLİ

Kasım ayında sunulan kredi seçenekleri, hafif ticari araç ailesinde bulunan tüm modeller için de sunuluyor.

Bu kapsamda Peugeot Expert Van, Expert Traveller, Partner Van modellerinde 70 bin TL; Boxer Van modelinde ise 100 bin TL için 15 ay vadede yüzde 0,99 faiz oranı uygulanıyor. 50 bin TL'lik kredi 12 ay vadede faizsiz sunuluyor.