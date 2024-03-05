Peugeot modellerinde mart kampanyaları Peugeot, mart ayına özel birçok modelinde çeşitli satın alma seçenekleri sunmaya başladı.

AA & Ensonhaber

Yeni yıla girmemizle birlikte, birçok otomobil üreticisi yeniden kampanyalar yapmaya başladı.

Bu üreticilerden biri olan Peugeot, mart ayında çeşitli satın alma seçenekleriyle karşımıza çıktı.

Yeni 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008, 150 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor.

C segmentinde SUV kodlarıyla, fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla 408, 225 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ve yüzde 100 elektrikli E-308, 150 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Peugeot SUV 3008

SUV 3008 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 225 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 290 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyor.

Peugeot SUV 5008

Peugeot SUV 5008, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 290 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Peugeot 208

Hatchback modeli Peugeot 208'i tercih edenler, 90 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot 508

Yeni 508 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşterilere Allure donanımında 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0, sadece tüzel müşterilere ise GT donanımlı versiyona 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

Ticari araçlar

Peugeot Rifter'a, 135 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot'nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 200 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.