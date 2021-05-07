Peugeot modellerinde mayıs kampanyaları

Peugeot Türkiye, mayıs ayı boyunca devam edecek kampanyalar kapsamında, Peugeot modellerinde yüzde 1,09 faiz imkanı sunuyor. İşte güncel Peugeot kampanyaları...

Peugeot Türkiye, mayıs ayı boyunca devam edecek kampanyalar kapsamında, yüzde 1,09 faiz imkanı sunuyor.

Ayrıca şirket, yaz aylarına yeni bir otomobil sahibi olarak girmek isteyenlere özel avantajlı satın alma fırsatları tanıyor.

İşte mayıs ayına özel güncel Peugeot kampanyaları:

PEUGEOT 2008

Mayıs ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, 2021 yılında yüzde 16,2 segment payı ile B-SUV sınıfının lideri olan, ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile satın alınabilen Peugeot SUV 2008'de 50 bin TL için yüzde 1,09 faizli kredi imkanı öne çıkıyor.

PEUGEOT 3008

Yeni tasarımı, yenilenen ön yüzü, aslan pençesi LED arka stop lambaları, farklı gövde renkleri ve yeni 'Black Pack' seçeneği ile dikkati çeken yeni Peugeot SUV 3008'de ise 100 bin TL için yüzde 1,09 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

PEUGEOT 5008

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008’de 200 bin TL için yüzde 1,09 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

PEUGEOT 508

Peugeot Türkiye, SUV modelleri dışında sedan ve hatchback modelleri için de mayıs ayı boyunca ayrıcalıklı kampanyalar sunmayı sürdürüyor. Buna göre, yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin birleşimi ile sınıfındaki standartları artıran Peugeot 508’de 200 bin TL için yüzde 1,09 faizli kredi avantajı ve 5 bin TL tutarında akaryakıt hediyesi dikkati çekiyor.

PEUGEOT 208

Yeni Peugeot 208 ise 189 bin TL’den başlayan fiyatlar, dizel otomatik seçeneği ve yine yüzde 1,09 faizli kredi avantajlarıyla satışa sunuluyor.

Tüm bunlara ek olarak, 17 Mayıs'a kadar bir Peugeot sahibi olan herkese artı garanti de hediye ediliyor.