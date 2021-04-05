Peugeot modellerinde nisan ayı kampanyaları

Nisan ayında Peugeot modellerinde 200 bin TL’ye kadar yüzde 0,99 faiz avantajı, 508 modelinde ise 1 yıllık akaryakıt hediyesi sunuluyor. İşte detaylar...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmeye çalışırken, biz de ülkemizdeki güncel kampanyaları sizlere sunmaya devam ediyoruz.

PEUGEOT MODELLERİNDE NİSAN KAMPANYASI

Nisan ayında Peugeot modellerinde 200 bin TL’ye kadar yüzde 0,99 faiz avantajı, Peugeot 508 modelinde ise 1 yıllık akaryakıt hediyesi sunuluyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan Peugeot hafif ticari ailesinde de 100 bin TL için yüzde 0,99 faiz fırsatı bulunuyor.

PEUGEOT 508 FİYAT LİSTESİ (KAMPANYALI)

Benzin:

508 PRIME 1.6 PureTech 180hp EAT8 - 374 bin 500 TL

508 ALLURE 1.6 PureTech 180hp EAT8 - 458 bin TL

508 GT-LINE 1.6 PureTech 180hp EAT - 498 bin 500 TL

508 GT Selection 1.6 PureTech 180hp EAT8 - 498 bin 500 TL

Dizel:

508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 - 458 bin TL

508 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 - 498 bin 500 TL

508 GT Selection 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 - 498 bin 500 TL