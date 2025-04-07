Peugeot modellerinde nisan ayı kampanyaları

AA & Ensonhaber

Peugeot Türkiye, nisan ayı boyunca otomobil tutkunlarına kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Binek ve hafif ticari araç modellerinde geçerli olacak kampanya ile müşteriler, faizsiz kredi, takas desteği ve nakit indirimlerinden yararlanabilecekler.

Peugeot, SUV segmentindeki iddialı modelleriyle nisan ayında da adından söz ettiriyor. Yeni Peugeot 3008, tüzel müşterilere özel 85 bin lira takas desteğiyle 270 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya 170 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Modelin yüzde 100 elektrikli versiyonu E-3008 ise bireysel müşterilere Allure donanımında ve tüzel müşterilere GT donanımında 300 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 2,89 faizli kredi imkanı sunuyor.

PEUGEOT 2008

Peugeot 2008, 60 bin lira takas desteğiyle 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli, 130 bin liraya ise 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya GT donanım seviyesinde 50 bin lira, Allure donanım seviyesinde 25 bin lira nakit indirim seçenekleriyle müşterilere sunuluyor.

PEUGEOT 5008

Peugeot 5008, 100 bin lira takas indirimi veya tüzel müşterilere özel olarak 270 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi ya da 170 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla dikkat çekiyor.

ELEKTRİKLİ PEUGEOT MODELLERİ

Peugeot, elektrikli araç modelleriyle de nisan ayında iddialı. Peugeot E-208, 230 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle sunulurken, kredi kullanmak istemeyen müşterilere ise 35 bin lira nakit indirimi fırsatı sağlanıyor.

Peugeot E-308, 40 bin lira nakit indirimi veya 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi avantajına alternatif olarak 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.