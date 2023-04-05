Peugeot modellerinde nisan kampanyaları Peugeot Türkiye, nisan ayında binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

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Peugeot Türkiye, nisan ayında binek ve ticari araç ürün yelpazesi için özel fırsatlar ve çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

Bu kapsamda; SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, yeni 408, 508 ve hafif ticari araç modellerinde çeşitli kampanyalar düzenlendi.

Peugeot 408

Peugeot'nun C segmentinde SUV kodlarıyla, yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken fastback tasarımlı yeni modeli 408, 240 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatları bulunuyor.

Peugeot 308

Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 120 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Peugeot SUV 2008

SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyor.

Peugeot SUV 3008

Sınıfında ezberleri bozan tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler, 240 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından faydalanabiliyor.

Peugeot SUV 5008

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision'la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, 240 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla müşterilerle buluşuyor.

Peugeot SUV 208

Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208'i tercih edenler 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot SUV 508

Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkati çeken temsilcisi Peugeot 508, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi­ seçenekleriyle tercih edilebiliyor.