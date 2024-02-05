Peugeot modellerinde şubat ayı kampanyaları Peugeot, şubat ayına özel birçok modelinde çeşitli satın alma seçenekleri sunmaya başladı.

AA & Ensonhaber

Yeni yıla girmemizle birlikte, birçok otomobil üreticisi yeniden kampanyalar yapmaya başladı.

Bu üreticilerden biri olan Peugeot, şubat ayında çeşitli satın alma seçenekleriyle karşımıza çıktı.

Ay boyunca sürecek kampanyalar kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde cazip faiz oranlı kredi fırsatları sunuluyor.

Peugeot E-2008

Yenilenmiş haliyle müşterilerine seçme özgürlüğü sunan SUV tasarımıyla yeni 2008 ve yüzde100 elektrikli E-2008, 165 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor.

Peugeot 408

C segmentinde SUV kodlarıyla, göz alıcı fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken 408, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Peugeot E-308

Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ve yüzde yüzde 100 elektrikli E-308, 150 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Peugeot 3008

SUV 3008 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyorlar.

Peugeot 5008

7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision'la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 300 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Peugeot 208

Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208’i tercih edenler, 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot 508

Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, yenilenen tasarımı ve iç mekân özellikleriyle birlikte sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi yeni 508 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşterilere Allure donanımında 165 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0, sadece tüzel müşterilere ise GT donanımlı versiyona 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli, kredi seçenekleri sunuluyor.