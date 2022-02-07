Peugeot modellerinde şubat kampanyaları

Peugeot Türkiye, binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için şubat ayında çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

Peugeot Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şubat ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 508 ve tüm ticari araçlarda şimdi al mayısta öde kampanyası sunuluyor.

Öte yandan, SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 ve SUV 3008’e sahip olmak isteyenler 80 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kampanyadan yararlanabiliyor.

PEUGEOT 5008

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision’la segmentinde tek 1,5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008 ise 120 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor.

PEUGEOT 508

Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi Peugeot 508, 80 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor.

PEUGEOT 208

Ayrıca hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208’i tercih edenler 50 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

PEUGEOT RIFTER

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter'a, ay boyunca 80 bin TL’ye kadar 12 ay sıfır faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. Peugeot'nun tüm diğer hafif ticari araç modelleri de 60 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.