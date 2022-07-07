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    Peugeot modellerinde temmuz ayı kampanyaları

    Peugeot Türkiye, temmuz ayı boyunca sürecek kampanyalar kapsamında çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 15:19
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    Peugeot modellerinde temmuz ayı kampanyaları

    Peugeot Türkiye, binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için kampanya seçeneklerini müşterileriyle buluşturuyor.

    AA'da yer alan habere göre Peugeot, SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208 ve 508'de yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle dikkati çekiyor.

    Peugeot SUV 2008

    Yeni nesil i-Cockpit, EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçeneklerine sahip segmentinin en çok tercih edilen modeli Peugeot SUV 2008, 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

    peugeot

    Peugeot SUV 3008

    Tasarımı, sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008, 120 bin TL için 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor.

    Peugeot SUV 5008

    Yedi kişilik oturma kapasiteli Peugeot SUV 5008'de ise 120.000 TL için 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi avantajı sağlanıyor. Peugeot, sportif kimliği ve güçlü tarzıyla sedan sınıfında öne çıkan Peugeot 508 için de müşterilerine 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuyor.

    Peugeot 208

    Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208'i tercih edenler 40 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor.

    rifter

    Peugeot Rifter

    BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter'a, temmuz ayı boyunca 65 bin TL için 15 ay sıfır faizli veya 130 bin TL için 15 ay yüzde 1,59 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.


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