Peugeot modellerinde temmuz kampanyaları Peugeot Türkiye, temmuzda binek ve ticari araç ürün yelpazesi için çeşitli kampanyalar sunuyor

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Peugeot Türkiye, temmuzda binek ve ticari araç ürün yelpazesi için çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

Temmuz boyunca sürecek kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, yeni 408 ve 508 modellerinde çeşitli kampanyalar sunuluyor.

Yeni Peugeot 408, 150 bin TL için 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla satışa çıkıyor. Peugeot’nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 100 bin TL için 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler için de 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi kampanyaları sunuluyor.

Peugeot 2008’in yüzde 100 elektrikli versiyonu e-2008 ise 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Peugeot SUV 3008 ve 5008

Özgün tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyorlar.

7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla müşterilerini bekliyor..

Peugeot 208 ve 508

Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208’i tercih edenler, 80 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi Peugeot 508, 150 bin TL için 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi­ seçenekleriyle tercih edilebiliyor.