Peugeot, online showroom'unu hayata geçirdi

Peugeot modellerinin 360 derece görsellerine ulaşabileceğiniz ve otomobilleri yakından inceleyebileceğiniz online showroom yayınlandı.

Türkiye'deki gelişimini sürdüren Peugeot, online showroom hizmetini devreye aldı. Peugeot müşterileri, diledikleri modelin detaylı iç ve dış görsellerine ve teknik verilerine showroom.peugeot.com.tr adresi üzerinden ulaşabiliyor.

AA'da yer alan habere göre, devreye alınan online showroom ile otomobilseverlerin Peugeot modellerini detaylı olarak inceleme imkânı sunuluyor.

Peugeot modelleri, özel stüdyolarda hem dışı hem de içi 360 derece olarak gerçekçiliği en yüksek seviyede yaşatacak şekilde fotoğraflandı.

Sürüş randevusu da alınabiliyor

Bu yeni yapılanma sayesinde, teknik verilerden, araç renklerine, özel iç döşemelerden farların görüntüsüne, test sürüşü randevularından en yakın bayinin konumuna kadar birçok bilgi Peugeot müşterilerinin evlerine kadar giriyor.



