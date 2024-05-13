Peugeot Rifter ve hafif ticari ailesi yeni özellikleriyle satışta Yenilenen Peugeot ticari araç ailesinde Rifter ve Expert Traveler gibi binek modeller ile van ve minibüs modelleri de bulunuyor.

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Peugeot Türkiye, 2024 yılında satıştaki 12 modelinden sekizini yenilediği beş yeni hafif ticari aracı birden tanıttı.

Yenilenen Peugeot ticari araç ailesi, Rifter ve Expert Traveler gibi binek modellerin yanı sır,a van ve minibüs modelleri içeriyor.

Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller, markanın tasarımını ve teknolojik donanımlarını yansıtıyor.

Peugeot Rifter özellikleri

Makyajlı Peugeot Rifter, Türkiye'de Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

Giriş seviyesinde 16 inç jantlar, LED farlar, hız sabitleyici, arka park sensörü, otomatik klima ve ikinci sıra havalandırma, 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, 10 inç dijital gösterge ekranı, aktif şerit takip sistemi, deri direksiyon, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli arka camlar gibi standart özellikle karşımıza çıkıyor.

Makyajlı Rifter'ın kaputu altında 130 beygir güç üreten 1.5 litre BlueHDI dizel motor görev yapıyor.

Bu motor versiyona göre manuel veya 8 ileri otomatik EAT8 şanzımanla kombine edilebiliyor.

Peugeot Rifter Türkiye fiyatı

Peugeot Rifter 1 milyon 200 bin TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu.

Rifter'da 270 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği de sunuluyor.