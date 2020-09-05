Peugeot SUV 3008, 800 bin üretim barajını geçti

Peugeot SUV 3008, satışa sunulduğu 2016 yılından bu yana 800 bin adetlik üretim başarısına imza attı.

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, yeni makyajlı 3008 SUV modelini geçtiğimiz günlerde internet üzerinden tanıtmıştı.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da ve uluslararası alanda olağanüstü bir ticari performans yakalayan Peugeot SUV 3008, "2017 Yılının Otomobili" ödülü ile bu başarıyı tescil etti.

800 BİN ÜRETİM BARAJINI GEÇTİ

Peugeot SUV 3008, satışa sunulduğu 2016 yılından bu yana 800 bin adetlik üretim başarısına imza attı.





YENİ SUV 3008'DEN ÖNE ÇIKANLAR

Heyecan uyandıran yeni tasarımı, çok daha zarif çizgileri, yeniden tasarlanan ön bölümü, Full LED stop lambaları, farklı gövde renkleri ve yeni bir Black Pack seçeneği ile yeni SUV 3008, modern tasarımda yeni bir dönemi müjdeliyor.

Şarj edilebilir hibrit motor, iki veya dört tekerlekten çekiş, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle sürüş keyfi ve verimliliği kombine eden yeni SUV 3008, zengin çeşitliliğiyle seçim özgürlüğü sunuyor.

Akıllı teknolojilerden hiçbir şekilde ödün vermeyen yeni SUV 3008, en güncel sürüş destek sistemlerinin yanı sıra yenilenen gösterge paneli, yeni 10 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranıyla ve yeni Peugeot i-Cockpit ile birlikte yollara çıkıyor.

Kapsamlı deneyimleri tamamlamak üzere kısa bir süre önce Peugeot 308'de tanıtılan yeni bir ticarileştirme yaklaşımı devreye giriyor. Buna göre her biri "Pack" adı altında ek donanımlarla desteklenen 3 farklı donanım seviyesi bulunuyor.

Satışa sunulduğu ülkeye bağlı olarak yeni SUV 3008, tamamen dijital satın alma, takas, finansman ve teslimat seçenekleri sunan çevrim içi satış sitesi "Peugeot Store" üzerinden satın alınabiliyor.

PEUGEOT 3008 TEKNİK DETAYLAR

Makyajlı Peugeot 3008’in kaputu altında benzinli ve dizel seçeneklerin yanı sıra iki tane de şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneği bulunuyor.

Benzinli tarafın giriş seviyesinde yer alan 1.2 litre üç silindirli PureTech 130 beygir güç üretiyor ve 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.

1.6 litre dört silindirli PureTech ise 180 beygir güce ve yalnızca EAT8 seçeneğine sahip. Makyajlı 3008’in dizel tarafındaysa 130 beygir güç ve 300 Nm tork üretmeye devam eden 1.5 litre BlueHDi ve EAT8 ikilisi karşımıza çıkıyor.

Makyajlı Peugeot 3008’in seçenekleri arasında Hybrid 225 e-EAT8 ve Hybrid4 300 e-EAT8 isimli iki şarj edilebilir hibrit versiyon da yer alıyor:

Toplamda 225 beygir güç üreten önden çekişli Hybrid 225 versiyonunda 180 beygirlik PureTech motor, 110 beygirlik bir elektrik motoru ve e-EAT8 şanzıman bulunuyor.

Dört tekerlekten çekişli Hybrid4 300 versiyonu ise 200 beygirlik PureTech motor ve iki elektrik motorunu ile karşımıza çıkıyor.

Ön akstaki elektrik motoru 110 beygir, arka akstaki ise 112 beygir güç üretiyor. 13.2 kWh’lık bataryaya sahip hibrit versiyonların saf elektrikli sürüş menzili de 56 ve 59 kilometre olarak açıklanmış durumda.

PEUGEOT 3008 FİYAT

Makyajlı Peugeot 3008'in yıl sonuna doğru Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor. Otomobilin fiyatı henüz belli değil, ancak güncel modelin fiyatları Türkiye'de 361 ibin 274 TL'den başlıyor.