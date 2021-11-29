Peugeot SUV 3008 üretimi 1 milyonu aştı

Peugeot'nun SUV pazarındaki başarısının önemli sahiplerinden SUV 3008, 5 yılda 1 milyon adetlik üretime ulaştı.

Peugeot, dünya çapında ve Türkiye’de sürdürdüğü SUV başarısının en önemli modellerinden biri olan Peugeot SUV 3008’in üretildiği 5'inci yılında 1 milyonuncu aracı banttan indirdi.

Avrupa ve Çin’de üretilen otomobil, 2017 Yılın Otomobili ödülü de dahil olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki otomobil uzmanlarının ve tüketicilerinin gönüllerini kazanarak dünya genelinde 76 ödül alırken, 1 milyonuncu model Fransa Sochaux fabrikasında üretildi.

AVRUPA'DA 2. SIRADA

Peugeot SUV 3008, Fransa pazarında satışa sunulduğu ilk ayından bu yana kendi segmentinde lider konumunda bulunuyor, Avrupa’da ise 2021 yılında SUV segmentinde ikinci sırada yer alıyor.





Modelin satışlarının yüzde 65’i Avrupa pazarına gerçekleşirken, Avrupa dışındaki önde gelen pazarlar arasında ise Türkiye, İsrail, Japonya ve Mısır bulunuyor.

Peugeot SUV 3008 modelinin global satışlarının yüzde 80’inden fazlası otomatik şanzımanla tercih edilirken, yaklaşık yüzde 38’i üst donanım versiyonlarıyla tüketiciyi kendisine çekiyor.

Bu da Peugeot markasının sınıf atlama stratejisinin bu modelde ne kadar olumlu ilerlediğini doğrular nitelikte bir gösterge olarak öne çıkıyor.