Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, sektörü değerlendirdi Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, otomotiv pazarı hakkında açıklamalarda bulundu. Reyhanoğlu, talepte hiçbir azalma olmadığını söyledi.

AA

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, Peugeot'nun yenilenen modelleri 2008 ve 508’e ilişkin düzenlenen basın toplantısında bazı açıklamalar yaptı.

Reyhanoğlu, Stellantis Türkiye olarak otomotiv pazarının 2023 yılında 1 milyon 150 bin adet civarında tamamlanmasını beklediklerini belirterek, talepte herhangi bir daralma olmadığını söyledi.

Bu yılın mart ayındaki yeni 408 tanıtım toplantısında Stellantis Türkiye olarak toplam pazar beklentilerini 780-800 bin bandında açıkladıklarını anımsatan Reyhanoğlu, şöyle konuştu:

O dönemde de her zamanki iyimserliğimizi korumuştuk. Eylül ayı sonu itibarıyla ise pazar 857 bin adeti geçerek beklentilerin ötesinde bir performans sergiledi.



Son birkaç aydır pazarın 1 milyon adetin üstünde kapanacağına tüm sektör olarak hemfikiriz. Bununla birlikte biz Stellantis Türkiye olarak pazarın 2023 yılında 1 milyon 150 bin adet civarında tamamlanmasını bekliyoruz.

Peugeot Türkiye'den rekor

Peugeot Türkiye olarak pazarda bugüne kadar erişmedikleri kadar yüksek bir pazar payına ulaştıklarını dile getiren Reyhanoğlu, toplam pazar yüzde 65 büyürken, Peugeot Türkiye’nin yüzde 180’in üzerinde büyüdüğünü söyledi.

Türkiye otomotiv pazarına yeni giren oyuncular olduğunu, tedarik konusunun biraz daha mevcut oyuncularla rahatladığını ve rekabetin arttığını anlatan Reyhanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Evet, kredilere erişimlerde zorluklar var ama yıl başında da vardı, hep vardı. Evet araç fiyatları biraz yükseldi. Onun için müşterinin alabilme gücü belli bir kitle müşteri için, en azından biraz daha düştü ama talep orada duruyor.



Açıkçası talep olduğu sürece de aslında bu talebin de pandeminin başından itibaren süregeldiğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz üretim ve tedarikçilerde kırılmalar oldu. Bu talebi henüz karşılayabilmiş değiliz sektör olarak.



Şu anda müşterimiz araç bulabilir. Bir sıkıntı olmaz. Tabii ki spesifik bir versiyon, bir renk, bir motor seçeneği istiyordur, o zaman birkaç hafta bekleme süresi olabilir ama pandemi dönemindeki gibi araç bulamamakla ilgili bir sıkıntımız yok diyebiliriz şu an. Bu 408 için de geçerli. Ortalama bekleme süresi en fazla birkaç hafta.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)