Peugeot Türkiye, SUV satışlarında rekor kırdı Peugeot Türkiye'nin ilk 4 ayda 24 binlik satışının 14 binini SUV modelleri oluşturdu.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

Ülkemizde her ne kadar sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle - Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.

Peugeot SUV satışlarından memnun

Ülkemizde, tarihinin en yüksek nisan ayı satışına imza atan Peugeot, başarıyı SUV modelleriyle yakaladı. 2008, 3008, 408 ve 5008 SUV modelleri ile piyasada yer alan markanın sattığı SUV adeti 4 ayda 14 bini geçti.

PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

SUV ürün gamımız, ilk 4 aylık dönemde de liderliği kimseye bırakmadı. Ticari araç pazarında da ilk 3 marka arasında yerimizi koruduk. 2023 yılı için belirlediğimiz 57 bin adetlik satış hedefimize, ilk 4 aylık dönemde ulaştığımız 24 bin 500 adedin üzerindeki satış rakamıyla bir adım daha yaklaştık.

2023 yılında 57 bin adetlik toplam satış hedefine sahip olan marka, bunun 24 bin 503 adetini teslim etti. Nisanda 6 bin 309 adet satış yapan Peugeot Türkiye, yüzde 6,5 pazar payını yakaladı ve en çok satan 5. marka oldu.