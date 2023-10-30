Peugeot Türkiye, yıl sonu satış hedefini yükseltti Peugeot'nun SUV segmentindeki modelleri 3008 ve 5008, yeni 48V hibrit teknolojili versiyonlarıyla Türkiye’de satışa sunulurken, şirketin satış hedefi de güncellendi.

AA & Ensonhaber

Özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle dikkat çekici modelleri yollarla buluşturan Peugeot, SUV segmentindeki modelleri 3008 ve 5008'i yeniledi.

Şirket, C-SUV segmentinde dengeleri değiştiren 3008 ve D-SUV segmentinde 7 kişilik seyahat alışkanlıklarını belirleyen 5008 modellerinde yeni 48V hibrit teknolojisini Türkiye’de satışa sunmaya başladı.

Peugeot şimdiden hedefleri aştı

2023’e başlarken 57 bin adet olarak öngörülen yıl hedefini, Eylül 2023 itibarıyla yaklaşık 59 bin otomobil ve hafif ticari araç satış adediyle geride bırakan Peugeot, yıl sonu hedefini güncelledi.

Yeni hedef 75 bin satış

Peugeot, yeni 2008 ve yeni 508’in de katkısıyla yıl sonu hedefini yukarı yönde revize ederek, 75 bin adede çıkardı.

Otomotiv pazarını değerlendiren Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, şu ifadeleri kullandı: