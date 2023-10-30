Peugeot Türkiye, yıl sonu satış hedefini yükseltti

Özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle dikkat çekici modelleri yollarla buluşturan Peugeot, SUV segmentindeki modelleri 3008 ve 5008'i yeniledi.
Şirket, C-SUV segmentinde dengeleri değiştiren 3008 ve D-SUV segmentinde 7 kişilik seyahat alışkanlıklarını belirleyen 5008 modellerinde yeni 48V hibrit teknolojisini Türkiye’de satışa sunmaya başladı.
Peugeot şimdiden hedefleri aştı
2023’e başlarken 57 bin adet olarak öngörülen yıl hedefini, Eylül 2023 itibarıyla yaklaşık 59 bin otomobil ve hafif ticari araç satış adediyle geride bırakan Peugeot, yıl sonu hedefini güncelledi.
Yeni hedef 75 bin satış
Peugeot, yeni 2008 ve yeni 508’in de katkısıyla yıl sonu hedefini yukarı yönde revize ederek, 75 bin adede çıkardı.
Otomotiv pazarını değerlendiren Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Güçlü bir 2023 yılı kapanışı beklerken Peugeot Türkiye olarak, Ocak-Eylül 2023 döneminde ise 59 bin adete yakın bir satış performansı ortaya koyarak, yılsonu hedeflerimizi ilk 9 aylık dönemde yakalamış olmanın gururunu yaşıyoruz.
İlk 9 ayda Peugeot Türkiye olarak rekor müşteri memnuniyeti, rekor pazar payı ve rekor satış performansı ortaya koyduk. Yaşanan onca zorluğa rağmen göz alıcı bir biçimde, sadece kendimize verdiğimiz sözü değil, bayilerimize ve müşterilerimize de verdiğimiz sözleri tuttuk.
Peugeot’nun, Türkiye tarihindeki en yüksek satış adetine imza atabilme rekorunu, 2023’ün ilk 9 ay sonunda kırdık. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılında, rekorun rekorunu kırmayı hedefleyerek, 75 bin adetin üstünde bir satışla yılı tamamlamayı amaçlıyoruz.
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