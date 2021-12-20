Peugeot, Türkiye'de SUV pazarındaki liderliğini sürdürdü

Peugeot, özellikle SUV 2008 modeliyle kasım ayında da Türkiye SUV pazarının lideri oldu.

Fransız üretici Peugeot, SUV sınıfında yakaladığı liderlik konumunu kasım ayında da rakiplerine bırakmayarak korumayı başardı.

Bu liderlikte büyük başarısı olan SUV 2008 modeli ise sadece geçen ay değil, yılın 11 ayı boyunca bu başarıyı koruyan model olarak öne çıkıyor.

B-SUV segmentinin iddialı temsilcisi SUV 2008, kasım ayında 1.038 adetlik satış rakamı yakalamayı başararak istikrarlı grafiğini sürdürdü.

Yılın 11. ayını yüzde 20’lik bir pazar payı ile kapatan Peugeot SUV 2008, ocak-kasım dönemini de sınıfının lideri olarak tamamlamayı başardı.

Yılın 11 aylık döneminde 8 bin 545 adetlik toplam satış rakamına ulaşan SUV 2008 bu rakamlarla yüzde 15 pazar payı elde etti.

KASIMDA SUV LİDERİ PEUGEOT

Bu başarıya SUV 3008 modeli ise 908 adetlik satışla ve SUV 5008, 65 adetlik satış rakamıyla katkı sağlayarak Fransız markayı toplam 2 bin 11 adetlik satış ve yüzde 15’lik pazar payı ile kasım ayının SUV lideri yaptı.

Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam pazar payında 2,6 puanlık artış yakalayan Peugeot, yüzde 8,3’lük bir pay elde etti.

Geçen ay başarılı satış grafiği ile toplam 4 bin 999 adetlik satış başarısı elde eden Peugeot, toplam pazarda kasım ayında 3. marka konumuna yerleşti.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, Peugeot markasının dünya çapında SUV modelleriyle ses getirdiğini belirterek, SUV segmentinde yakaladıkları başarıyı sürdürdükleri için mutluluk duyduklarını aktardı.