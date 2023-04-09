Peugeot, Türkiye'deki satışlarını artırmaya devam ediyor Kısa bir süre önce 408 modelini Türkiye’de satışa sunan Peugeot, iddialı modelleriyle satış grafiğini artırmaya devam ediyor.

AA

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, markanın satış rakamlarıyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

Kısa bir süre önce 408 modelini Türkiye’de satışa sunan Peugeot, iddialı modelleriyle satış grafiğini artırmaya devam ediyor.

Mart ayında toplam pazarda 8 bin 857 adetlik satış rakamına ulaşan Peugeot, elde ettiği yüzde 8,5’lik pazar payıyla en fazla satış yapan 3’üncü marka olarak dikkatleri üzerine çekti.

Peugeot, toplam pazarda dördüncü

Marka ilk çeyrek satışlarında da benzer bir başarıya ulaştı. Yılın ilk 3 aylık döneminde 18 bin 194 adetlik satış ve yüzde 7,7’lik paya ulaşan Peugeot, toplam pazarda 4’üncü sırada yer aldı.

Markanın yeni SUV modeli 408 ise lansman döneminde 968 adetlik satış ve C-SUV’de yüzde 6,1’lik paya ulaşarak Peugeot’nun SUV’de hedeflediği liderlik için öncü rol oynayacağını gözleri önüne serdi.

2008, 3008, 5008 ve yeni 408 ile tüm SUV segmentlerine damgasını vuran Peugeot, ilk 3 ayda gerçekleştirdiği 10 bin 500 adetlik SUV satışı ile yüzde 14,6’lık paya ulaştı.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü'nden açıklamalar

2023 yılı için hedefledikleri 57 bin adetlik satış rakamının Peugeot’ya yüzde 7,3’lük pazar payı getireceğini aktaran Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, şu ifadeleri kullandı: