Peugeot Türkiye'nin 2023 hedefleri belli oldu Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu sektörü değerlendirdi ve markanın 2023 hedeflerini paylaştı.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, otomotiv sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2022 yılını Peugeot Türkiye olarak 32 bin 600 adetin üstünde satış ve yüzde 4,2 pazar payıyla tamamladıklarını dile getiren Reyhanoğlu, geçen yıl satışların yüzde 53’ünü SUV modellerle gerçekleştirdiklerini bildirdi.

2023 beklentileri

Gülin Reyhanoğlu, 2023 yılında da 2022'ye paralel, yaklaşık 780-800 bin adet bandında pazar beklediklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

Çok ciddi bir deprem felaketi yaşanmasına rağmen sene sonu hedef planlarımızda bir değişiklik yapmadık. Zira özellikle bu dönemde araca olan talebin ve mobilite ihtiyacının daha da arttığını gözlemliyoruz.



Deprem riski ve endişesi, bir yerde mobiliteye olan talebi tetikledi. Deprem bölgesindeki yetkili satıcılarımız toplam Peugeot satışlarının ortalama yüzde 10’unu yapmaktaydı.



Bu felaketin üzerine zaten depremden 3 hafta sonra o bölgedeki tüm yetkili satıcılarımız da tekrar aktif süreçlerine döndüler. Bu nedenle 2023 yılı ile ilgili deprem odaklı bir hedef revizyonu yapmadığımızı söyleyebilirim.

Peugeot olarak 2023 yılında 57 bin adetlik satış hedeflediklerini bildiren Reyhanoğlu, 57 bin adetlik hedefin yüzde 7,3’lük pazar payı getireceğini söyledi.

Hedeflere ulaşma konusunda en önemli modellerden birinin de satışa sundukları yeni 408 modeli olacağını vurgulayan Reyhanoğlu, bu yıl toplam satışların yaklaşık yüzde 10'unu yeni 408 modelinin oluşturmasını beklediklerini belirtti.