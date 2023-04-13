Peugeot, yeni 408 ile marka tarihindeki sekizinci Red Dot Ödülü'nü kazandı Peugeot, yeni 408 ile marka tarihindeki sekizinci Red Dot Ödülü'nü kazandı ve başarısını pekiştirdi.

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2023 yılında 60 ülkeden ürünler 51 yarışma kategorisinde değerlendirildi. Jüri üyeleri 'Red Dot' veya 'Red Dot: İyinin de iyisi' ödülünü; iyi tasarımın dört niteliğine göre ve ilgili sosyokültürel karakter, profesyonel odak ve tasarım uzmanlığı kriterlerine göre değerlendiriyor.

Ayrıca ürünler birbiriyle rekabet halinde değil, tek tek değerlendiriliyor.

Peugeot 408 yine kazandı

Yeni Peugeot 408, SUV kodlu dinamik silueti, fastback tasarımı ve hatlarıyla 'Ürün Tasarımı' kategorisinde 43 üyeli uluslararası jüriyi ikna etmeyi başardı.

Yeni fastback model, sadece çarpıcı bir tasarımla dikkat çekmekle kalmıyor, aynı zamanda en güncel sürüş destek sistemleri ve en yeni motor teknolojisiyle de öne çıkıyor.

'Seçim Özgürlüğü' sloganına sadık kalan Peugeot 408, Türkiye’ye ilk aşamada 1.2 PureTech 130 HP motor ve 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanıyla ithal edilirken gelecekte tam elektrikli versiyonun da satışa sunulması planlanıyor.