Peugeot, yeni Hypercar modeli 9X8 ile pistlere geri dönüyor

Peugeot, kısa bir aranın ardından Hypercar kategorisindeki yepyeni modeli Peugeot 9X8’le pistlerdeki yerini alacak.

Peugeot, özellikle yenilikçi teknolojiler geliştirmek ve kendi sınırlarının ötesine geçebilmek için gelişmiş bir test alanı olan motor sporlarına büyük önem veriyor.

Bu kapsamda, tarihinde birçok motor sporları başarısı bulunan Peugeot, kısa bir aranın ardından Hypercar kategorisindeki yepyeni modeli Peugeot 9X8’le pistlere geri dönüyor.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Peugeot 9X8, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) ve Le Mans 24 Saat’te mücadele etmek için gün sayıyor.

PEUGEOT 9X8 NELER SUNUYOR

Peugeot markası 9X8 ile sportifliği, teknolojik bilgi birikimini, verimliliği ve tasarım mükemmelliğini birleştiriyor. Tıpkı 30 yıl önceki Peugeot 905 örneğinde olduğu gibi, Peugeot 9X8 de markanın aerodinamik ve estetik niteliklerini gözler önüne seriyor.

Peugeot 9X8, bulunduğu her ortamda dikkat çeken ve görünümüyle hızı çağrıştıran ince, zarif ve çekici bir otomobil olma özelliği taşıyor. Önde ve arkada markaya özgü karakteristik aslan pençesi ışık imzası dikkat çekiyor.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni Peugeot 9X8’i harekete geçirme görevini bir hibrit sistem üstleniyor. 680 HP (500 kW) gücündeki V6 biturbo benzinli motor gücünü arka aksa iletirken, 270 HP (200 kW) gücündeki elektromotor/jeneratör gücünü ön aksa iletiyor.

Yönetmelik hibrit otomobillerin dört tekerlekten çekişli olmasına izin veriyor, ancak sistemin çalışma prensibine sınırlar koyuyor. Düzenleme ön tekerleklere aktarılacak gücü belirlerken, toplam sistem gücünün 750 HP’nin (550 kW) üzerine çıkmamasını şart koşuyor.

Hibrit teknolojisi, dört tekerlekten çekiş olasılığını beraberinde getirdiği için bir avantaj. Ama aynı zamanda güç-aktarma sistemlerini daha karmaşık hale getirdiği için büyük bir teknik zorluğu da beraberinde getiriyor.

Peugeot markası ürün yelpazesiyle en kısa sürede elektrikliye geçmeyi amaçlıyor ve bu amaç doğrultusunda yenilikçi teknik gelişmeler ortaya koymak ve yarışlarda da öncü olmak istiyor. Yeni 9X8 programı, Peugeot’nun gelecekteki elektrikli modellerine teknik anlamda ışık tutacak.