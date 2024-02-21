Peugeot, yeni otomobillerinde ChatGPT desteği sunmaya başladı Peugeot, ChatGPT ile i-Cockpit'e yapay zekayı entegre ediyor. Bu özellik, yeni modellerde karşımıza çıkıyor.

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Peugeot, ChatGPT sohbet botunu araçlarına entegre etme planlarını açıklayarak üretken yapay zeka kervanına katılıyor.

Peugeot'nun, kullanıcılar tarafından büyük beğeni kazanan ikonik i-Cockpit'ine entegre edilen ve sesli asistan 'Ok Peugeot' komutu üzerinden etkinleştirilen ChatGPT, her türlü soruyu yanıtlayabilirken benzersiz bir hizmet ve deneyim sunuyor.

Peugeot, müşterilerine yeni bir interaktif deneyim yaşatırken, ChatGPT ile sürüş keyfini artırıyor ve yeni bilgilere ulaşmayı kolaylaştırıyor.

Peugeot'nun yeni nesil i-Cockpit'inde dokunmatik ekranına entegre edilen yapay zeka, entegre sesli asistan üzerinden çok yalın ve doğal şekilde kullanılıyor.

Tek ifadeyle devreye giriyor

ChatGPT'yi devreye almak için sadece 'Ok Peugeot' ifadesini kullanmak ve sesli bir talepte bulunmak yeterli oluyor. Kullanıcılarla sohbete katılabilen ChatGPT, basit olanlardan karmaşık olanlara kadar pek çok düzeyde farklı soruya yanıt verme becerisine sahip.

Kullanıcı bir şehre vardığında, ChatGPT'den hangi anıtları ziyaret edebileceğini belirtmesini ve bu yerlerin tarihini anlatmasını isteyebiliyor.

Bu bilgilerin ardından otomobilin navigasyon sisteminin kullanıcıyı bahsi geçen noktaya yönlendirmesi de mümkün oluyor.

ChatGPT, soruları yanıtlamaktan çok daha fazlasını yapabiliyor. Kullanıcı, uzun yolculuklarda çocukların sıkılması durumunda ChatGPT'den onların ilgi alanlarıyla ilgili bir test düzenlemesini isteyebiliyor. Yapay zeka, sadece birkaç saniye içinde saatlerce sürecek eğlence sunabiliyor.

Hangi modellerde var

Peugeot'nun yeni modellerinden 208, 2008, 308, 308SW, 408, 508, 508 SW, E-3008, E-Rifter, E-Traveller, E-Partner ve E-Expert ve yakında çıkacak E-5008 modellerinde, ChatGPT'nin sesli asistan deneyiminden faydalanılıyor.

Ülke ve bölgeye bağlı olarak uygun modellere sahip tüm Peugeot müşterileri, ChatGPT'yi 'Peugeot Service Store' üzerinden etkinleştirebiliyor.

Sadece birkaç gün içinde, ilk aşamada sistemin sunulduğu Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'deki müşterilerin yüzde 50'sinden fazlası, araçlarındaki üretken yapay zekaya abone olarak pilot uygulamaya katıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)