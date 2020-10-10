Peugeot'dan 210. yıla özel ekim ayı kampanyaları

Peugeot, bu yıl 210. yaşını kutluyor. İsteyen Peugeot severler, araç tanıtımından kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini online olarak yapabiliyor. İşte Peugeot ekim ayı kamoanyaları

üm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor.

Biz de ülkemizdeki otomobil üreticilerinin sunduğu çeşitli kampanyaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

PEUGEOT EKİM KAMPANYASI

Peugeot, bu yıl 210. yaşını kutluyor. İsteyen Peugeot severler araç tanıtımından kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini markanın web sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

210. yıla özel avantajlar ve yüzde 0,99 faiz avantajı kampanyası kapsamına aşağıdaki modeller giriyor:

PEUGEOT 2008

130 beygir güç üretebilen, 1.2 litre hacimli PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan ve markanın B-SUV segmentinde yer alan başarılı temsilcisi 2008.

PEUGEOT 3008 VE 5008

Yine 130 beygir güç üretebilen, 1.5 litre hacimli BlueHDi dizel motoruyla uzun süredir Fransız markanın en başarılı SUV modeli olma özelliğini devam ettiren 3008 ve üç sıra koltuk sunan kardeşi 5008.

PEUGEOT 508

1.5 litre hacimli dizel ve 1.6 litre hacimli benzinli motor seçeneklerine sahip, dinamik tasarım anlayışı ve liftback gövdesiyle eskisinden çok daha etkileyici bir görünüm sunan 508.

PEUGEOT 208 VE 308

1.5 litre hacimli BlueHDi dizel motor, cam tavan ve geri görüş kamerası ile Peugeot 208 Signature ve i-Cockpit ile EAT8 tam otomatik şanzıman ile 308.

PEUGEOT RIFTER





Güçlü görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren Rifter’ın EAT8 8 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonları yüzde 0 faiz veya aylık 2.500 TL taksit ile sunulurken, Peugeot hafif ticari ailesi yüzde 0,99 faiz avantajıyla satışa çıkıyor.

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