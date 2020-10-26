Piyasada sıfır araç bulma sıkıntısı devam ediyor

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, özellikle yüzde 50 ÖTV dilimine giren otomobillere yoğun talep olduğu için bulunurluk sıkıntısının devam ettiğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatları artmaya devam diyor. Ancak fiyat artışına rağmen, sıfır araç sıkıntısı yaşandığı için ikinci el otomobillere olan talep oldukça fazla.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, özellikle yüzde 50 ÖTV dilimine giren otomobillere yoğun talep olduğu için bulunurluk sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Avrupa'da otomotiv sektörünün toparlanma sinyalleri verdiğini ifade eden Şahsuvaroğlu, "Avrupa'da üretimler artıyor ve otomotiv endüstrisi pandemideki kayıplarını bu çeyrekte toparlamaya doğru adım adım gidiyor.

Dolayısıyla Avrupa'daki hareketlilikten ötürü iç piyasaya araç biraz daha nazlı geliyor açıkçası.

"ÜRETİCİLER KENDİ DERDİNE DÜŞTÜ"

Oradaki üreticiler, önce kendi pazarını beslemenin derdine düştü. Bundan ötürü de bir miktar yine bulunurluk sıkıntısı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Araç bulunurluğunda pandeminin gidişatının önemli bir belirleyici unsur olduğunu belirten Şahsuvaroğlu, "Pandeminin etkileri henüz otomotiv sanayisinde tamamen ortadan kalkmış değil. Üretim devam ederken bir hatta bile vaka çıksa o hat tamamen kapatılacağı için üretim duruyor.

"GELECEK YILIN İLK ÇEYREĞİNDE RAHATLAMA OLACAK"

Dolayısıyla pandeminin de gidişatına bağlı olmakla birlikte piyasada araç bulunurluğu noktasında gelecek yılın ilk çeyreğinde bir rahatlama olacağını öngörüyoruz." şeklinde konuştu.