Polestar, 2030'a kadar karbon emisyonunu sıfırlayacak

Polestar, elektrikli araçların üretimi esnasında 2030'a kadar karbon emisyonunu sıfırlama sözü verdi.

Bildiğiniz gibi elektrikli araçların fosil yakıtlı araçlara göre karbon emisyonu oldukça az. Ayrıca birçok ülke, karbon emisyonunu daha da azaltmak için otomobil üreticilerini zorluyor.

İsveçli otomobil üreticisi Polestar, elektrikli araçlardaki karbon emisyonu konusunda çıtayı en üst seviyeye çıkardı.

Şirketten yapılan yapılan açıklamada, Polestar'ın 2030'a kadar karbon nötr araç üretimine geçeceği belirtildi.

Elektrikli araçlar, kullanım esnasında karbon emisyonuna neden olmasa da üretim süreçleri çevreye zarar veriyor. Polestar, böylece otomotiv sektöründeki üretim şeklini de değişrmeyi hedefliyor.

2030'DA SIFIR EMİSYON HEDEFİ

Şirket, karbon nötr araçlar için 2030 tarihini işaret etti. 1995 yılında kurulan Polestar, 2015'te İsveçli otomobil devi Volvo'ya katılmıştı.

Volvo daha sonra Çinli Geely'e satıldıktan sonra Polestar ayrı bir marka olarak yeniden düzenlemişti.