Petrol
85.41
1.81%
Euro
19.3259
0.35%
Dolar
18.6319
0.03%
Altın
1.05
0.78%
Borsa
4923
0.00%
Bitcoin
312.714
1.35%
BTXN Coin
5.62
-2.93%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Polestar, Avrupa'da elektrikli araç üretmek istiyor

    Polestar, Avrupa bölgesinde üretim tesisi kurmayı ve elektrikli araçlarını burada üretmeyi planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 08:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Polestar, Avrupa'da elektrikli araç üretmek istiyor

    1995 yılında kurulan Polestar, 2015'te İsveçli otomobil devi Volvo'ya katılmıştı. Volvo daha sonra Çinli Geely'e satıldıktan sonra, Polestar ayrı bir marka olarak yeniden faaliyetlerine başlamıştı.

    2022 yılının sonuna kadar 30 farklı pazara giriş yapacağını duyuran Polestar, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

    Polestar'dan Avrupa atağı

    İlk modeli olan Polestar 1 ile oldukça ses getiren marka, şimdi de otomobillerini Avrupa'da üretmek için kolları sıvadı.

    Şirket CEO'su Thomas Ingenlath, bunun beş yıl içinde gerçekleşeceğini ve Avrupada üretilecek ilk otomobilin Polestar 7 olabileceğini söyledi.

    Polestar 7

    Söz konusu modelin Avrupa dışında da satılması bekleniyor. Ancak otomobil hakkında şimdilik hiçbir bilgi yok.

    Şirket, şu anda üretimdeki tek otomobili olan Polestar 2'yi Çin'in Luqiao kentindeki Taizhou fabrikasında üretiyor.

    Geçtiğimiz ay ilk kez görücüye çıkan Polestar 3 SUV, 2023 yılında Chengdu (Çin) ve Charleston (ABD) olmak üzere iki noktada üretilecek.

    POLESTAR


    Girişimci gençlerden alkollü araç kullanımına karşı 'Şoför İste' uygulaması
    Teknoloji

    Girişimci gençlerden alkollü araç kullanımına karşı 'Şoför İste' uygulaması

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Tunceli'deki terör yuvaları imha edildi
    Gündem

    Tunceli'deki terör yuvaları imha edildi

    Görüş Bildir