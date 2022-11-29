Polestar, Avrupa'da elektrikli araç üretmek istiyor

Polestar, Avrupa bölgesinde üretim tesisi kurmayı ve elektrikli araçlarını burada üretmeyi planlıyor.

1995 yılında kurulan Polestar, 2015'te İsveçli otomobil devi Volvo'ya katılmıştı. Volvo daha sonra Çinli Geely'e satıldıktan sonra, Polestar ayrı bir marka olarak yeniden faaliyetlerine başlamıştı.

2022 yılının sonuna kadar 30 farklı pazara giriş yapacağını duyuran Polestar, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Polestar'dan Avrupa atağı

İlk modeli olan Polestar 1 ile oldukça ses getiren marka, şimdi de otomobillerini Avrupa'da üretmek için kolları sıvadı.

Şirket CEO'su Thomas Ingenlath, bunun beş yıl içinde gerçekleşeceğini ve Avrupada üretilecek ilk otomobilin Polestar 7 olabileceğini söyledi.

Söz konusu modelin Avrupa dışında da satılması bekleniyor. Ancak otomobil hakkında şimdilik hiçbir bilgi yok.

Şirket, şu anda üretimdeki tek otomobili olan Polestar 2'yi Çin'in Luqiao kentindeki Taizhou fabrikasında üretiyor.

Geçtiğimiz ay ilk kez görücüye çıkan Polestar 3 SUV, 2023 yılında Chengdu (Çin) ve Charleston (ABD) olmak üzere iki noktada üretilecek.